PSV maakt met indrukwekkende video komst Ricardo Pepi wereldkundig

PSV heeft de langverwachte komst van Ricardo Pepi afgerond. De twintigjarige spits komt over van FC Augsburg en gaat voor vijf seizoenen aan de slag in het Philips Stadion.

Pepi is de eerste zomeraanwinst van PSV. Zijn komst hing al geruime tijd in de lucht. PSV neemt de spits voor een vast bedrag van acht miljoen over van Augsburg. Door bonussen kan de transfersom met nog eens twee miljoen euro oplopen.

Afgelopen seizoen kwam Pepi op huurbasis uit voor FC Groningen. Hoewel hij er niet in slaagde de club voor degradatie te behoeden, maakte hij wel twaalf doelpunten in 31 competitiewedstrijden. Daarnaast was hij drie keer als aangever betrokken bij een goal. Door zijn goede prestaties in het shirt van Groningen trok Pepi niet alleen de aandacht van PSV, maar ook onder meer Feyenoord.

Pepi sluit komende maandag aan bij de A-selectie. Het ligt in de lijn der verwachting dat ook Noa Lang zich dan op het trainingsveld van PSV meldt. De 24-jarige aanvaller is deze vrijdag medisch gekeurd in Eindhoven en staat op het punt om zijn transfer af te ronden.