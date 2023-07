Ajax, Feyenoord, PSV en AZ komen langs in transfercircuit

PSV hoopt zich wederom te verzekeren van de diensten van Sávio (19). De Braziliaan is zelf ook enthousiast over een terugkeer naar het Philips Stadion, waardoor een deal aannemelijker is geworden. Hoewel er verschillende clubs belangstelling hebben, is er goede kans op en deal.

Dat meldt PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. “Hij was in Eindhoven happy”, schrijft de journalist over de situatie van de Braziliaanse aanvaller. In de loop van komende week wordt er een besluit verwacht. “Huur met optie tot koop is het idee. City Group is nu de eigenaar. Veel clubs met interesse.” In het afgelopen seizoen kwam Sávio tot acht wedstrijden in het eerste elftal van PSV, waarin hij twee assists gaf.

Feyenoord-target Emegha op Italiaanse voorpagina

Voormalig Sparta Rotterdam-aanvaller Emanuel Emegha werd zaterdag door Kronen Zeitung gekoppeld aan Feyenoord, RB Salzburg en AS Roma. Met een vraagprijs van twaalf miljoen euro van werkgever Sturm Graz lijkt hij onhaalbaar voor de Rotterdammers. Nu hij volgens het Corriere dello Sport ook in de belangstelling zou staan van AC Milan, worden de kansen voor Feyenoord almaar kleiner. Die club werd ook gelinkt aan Gustav Isaksen, maar het Feyenoord-target is wel back-up voor als de deal met Samuel Chukwueze (Villarreal) niet rondkomt.

AZ-back Kerkez kan ook naar OGC Nice

De opties van AZ-verdediger Milos Kerkez nemen met de week toe. De linksachter werd al concreet in verband met gebracht met verschillende Premier League-clubs, waaronder Bournemouth, en SS Lazio. Volgens Foot Mercato hoopt ook Ligue 1-club OGC Nice op de diensten van de Hongaarse vleugelverdediger. Of zij aan de hoge vraagprijs van AZ, naar verluidt minimaal twintig miljoen euro, kunnen voldoen, is onbekend.

Ajax heeft onbekende David Pejicic in het vizier

Transferjournalist Fabrizio Romano heeft de zestienjarige Sloveen David Pejicic aan Ajax gekoppeld. De middenvelder van Udinese O19 debuteerde nog niet in het eerste elftal van de Italiaanse clubs, maar heeft zich in de kijker gespeeld van verschillende Europese clubs. Volgens Romano is ook Ajax geïnteresseerd en gaat jeugdinternational Pejicic in de komende week een keuze maken of hij een profcontract bij Udinese tekent of dat hij wil vertrekken.