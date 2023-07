'Feyenoord wil concreet worden voor dé uitblinker van opponent vorig Europa League-seizoen'

Feyenoord is voornemens om Gustav Isaksen (22) proberen los te weken bij FC Midtjylland. De buitenspeler staat al langer op de lijstjes in Rotterdam-Zuid, maar is volgens het doorgaans goed ingevoerde 1908.nl ditmaal een concrete optie als aanwinst voor deze window. “Feyenoord wenst deze zomer vroeg of laat toe te slaan met de eventuele komst van Gustav Isaksen.”

Vorig seizoen speelde Feyenoord tegen FC Midtjylland in de Europa League en besprak Slot in de voorbereiding nog de kwaliteiten van Isaksen, die hij vergeleek met Javairo Dilrosun en Patrik Walemark. Omdat laatstgenoemde geblesseerd is, zou een vernieuwde poging van Feyenoord logisch klinken. “De Rotterdamse belangstelling is vrij concreet, maar er ligt nog geen bod op tafel”, schrijft 1908.nl over de situatie in De Kuip. Volgens Slot was Isaksen dé uitblinker van FC Midjylland.

Daarom hoopt de technische staf van Feyenoord dat er snel actie ondernomen wordt voor de rechtsbuiten, die eventueel ook aan de linkerkant uit de voeten kan. De aanvaller is namelijk aardig tweebenig. Zijn marktwaarde wordt geschat op zo'n zeven miljoen euro, terwijl zijn contract nog twee seizoenen doorloopt. Of Isaksen zelf de overstap naar De Kuip ook ziet zitten en welk bedrag er eventueel voor hem op tafel moet komen, is nog niet duidelijk.

Dat de naam van Isaksen tijdens de persconferentie bij de vorige ontmoeting met FC Midtjylland zo nadrukkelijk viel, was geen toeval. Ook toen stond de aanvaller ook al deels op de radar van de Rotterdammers. De door de Deense club opgeleide voorhoedespeler kwam tot dusver tot 136 officiële duels en scoorde daarin 33 maal en gaf 18 assists. Dinamo Zagrebs' Luka Ivanusec is een van de andere opties van Feyenoord om de aanval te versterken.