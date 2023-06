Youri Regeer ziet transfer van Ajax naar FC Twente niet als stap terug: 'Dat zal hier niet anders zijn'

Youri Regeer is blij met zijn transfer naar FC Twente. Enkele weken geleden maakte de middenvelder de overstap van Ajax naar Enschede. Op de clubkanalen van Twente heeft Regeer inmiddels gereageerd op zijn transfer, en hij is van mening dat hij geen stap achteruit heeft gedaan.

“Het is voor mij een stap voorwaarts om met Twente in de Eredivisie te gaan spelen”, begint de middenvelder annex rechtsback. Regeer speelde bij Ajax met name voor het Jong-elftal in de Keuken Kampioen Divisie. “Je gaat van KKD- naar Eredivisie-niveau. Het is op wedstrijdgebied zeker een stap voorwaarts. Op trainingsgebied heb ik op het hoogste niveau getraind bij het eerste, maar dat zal hier niet anders zijn”, gaat hij verder.

Regeer beschikte bij Ajax nog over een doorlopend contract tot medio 2025, maar koos er dus toch voor om te vertrekken. “Het gevoel dat Jan Streuer en Arnold Bruggink me hebben gegeven. De club zelf en de achterban zijn heel groot. Ik heb echt een keuze op gevoel gemaakt, maar ook op basis van wat de club mij heeft verteld”, legt de negentienjarige voetballer uit.

Op 11 mei in 2022 debuteerde Regeer in de hoofdmacht van Ajax. In totaal speelde hij acht officiële wedstrijden met het eerste elftal. In de Keuken Kampioen Divisie groeide hij uit tot een van de bepalende spelers van Jong Ajax. De middenvelder kwam in vier seizoenen 91 keer in actie voor die ploeg en droeg wel eens de aanvoerdersband.