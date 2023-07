Ajax en Feyenoord voor het eerst aan de bak: hier kun je de oefenwedstrijden live bekijken

Ajax speelt zaterdagmiddag z’n eerste oefenwedstrijd ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. Het treffen met FC Den Bosch staat eveneens in het teken van het officieuze debuut van Maurice Steijn. Ook Feyenoord komt in actie. De landskampioen neemt het op tegen PEC Zwolle. Het treffen tussen Feyenoord en PEC Zwolle is toegankelijk voor publiek en zelfs uitverkocht, terwijl Ajax achter gesloten deuren speelt.

De trainerskwestie hield de gemoederen in Amsterdam lang bezig. Ajax begon het seizoen nog met Alfred Schreuder als hoofdtrainer, maar hij werd eind januari na het zevende opeenvolgende gelijkspel in de Eredivisie op straat gezet. De Amsterdammers stelden vervolgens John Heitinga aan als vervanger. Directeur voetbalzaken Sven Mislintat vertelde bij zijn aankomst dat Heitinga op pole position lag om ook volgend seizoen voor de groep te staan, maar na de verloren bekerfinale tegen PSV én het mislopen van de tweede plek kreeg de oud-speler alsnog te horen niet aan te blijven als hoofdtrainer.

Mislintat kwam in zijn zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer uit bij Steijn. Hij loodste Sparta Rotterdam in het afgelopen seizoen nog naar de zesde plaats én de finale van de play-offs voor een Europees voetbal. De opvolger van Heitinga verscheen ruim een week geleden voor het eerst op het veld van trainingscomplex De Toekomst en staat zaterdagmiddag dus voor het eerst langs de lijn. Ajax neemt het in z’n eerste oefenwedstrijd van deze voorbereiding op tegen FC Den Bosch, vorig seizoen nog de tegenstander in de KNVB Beker. Ajax won toen met 2-0. Het treffen met de Keuken Kampioendivisionist begint om 13.00 uur en wordt uitgezonden door Ziggo Sport (kanaal 14, Select en Voetbal).

Feyenoord

Ook Feyenoord komt dus weer in actie. De Rotterdammers begonnen van de week aan hun voorbereiding op het nieuwe seizoen, waarin zij de landstitel verdedigen. De ploeg van trainer Arne Slot neemt het in de eerste oefenwedstrijd op tegen PEC Zwolle. De Zwollenaren speelden vrijdagavond nog tegen amateurvereniging Berkum (3-1 winst). Het treffen tussen Feyenoord en PEC Zwolle begint om 13.00 uur en wordt afgewerkt op het terrein van amateurvereniging VV Smitshoek in Barendrecht. De eerste oefenwedstrijd van Feyenoord kan op veel belangstelling rekenen. Volgens het Barendrechts Dagblad is de ontmoeting met PEC Zwolle uitverkocht. De mensen die niet in het bezit zijn van een toegangskaart, maar de verrichtingen in Barendrecht wel heel graag live op de voet willen volgen, kunnen terecht op het YouTube-kanaal van de Rotterdammers.