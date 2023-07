Ajax-fans raken niet uitgesproken over één Ajacied: ‘We gaan er minimaal tien klassen op vooruit’

Supporters van Ajax raken na de oefenzege van dinsdag op het Duitse SpVgg Unterhaching (5-3) niet uitgesproken over Benjamin Tahirovic. De Bosnische zomeraanwinst vormde in de tweede helft samen met Branco van den Boomen het controlerende blok op het middenveld en maakte een goede indruk.

Tahirovic, deze zomer voor ongeveer zevenenhalf miljoen euro door Ajax overgenomen van AS Roma, viel op met sterk spel en een zeer fraai doelpunt. Hij zette twintig minuten voor tijd aan vanaf eigen helft, ging twee tegenstanders voorbij op kracht, combineerde met Van den Boomen en vond uiteindelijk met de binnenkant van de voet de verre hoek vanaf een meter of zestien. Het betekende de 4-2; het team van trainer Maurice Steijn zegevierde uiteindelijk met 5-3 over SpVgg Unterhaching.

Supporters van Ajax zijn bijzonder enthousiast over Tahirovic. Wat hen vooral opvalt is dat de middenvelder ondanks zijn lengte van 1 meter 91 betrekkelijk technisch en lichtvoetig is. “Ik ben Tahirovic-fan aan het worden. Hij heeft echt een goede techniek voor iemand die zo’n lengte heeft”, schrijft een supporter van Ajax bijvoorbeeld op Twitter. Dezelfde fan van de Amsterdammers begrijpt nu goed waarom directeur spelerszaken Sven Mislintat er veel voor overhad om Tahirovic weg te halen bij AS Roma. "Begon tegen Shakhtar onwennig, maar speelt nu met veel vertrouwen. Goede techniek, wendbaar in combinatie met zijn lichaamsbouw is echt heel bijzonder. Kalm aan de bal", schrijft hij.

Ook andere supporters van Ajax zijn positief gestemd over Tahirovic. Zij verwachten dat de jongeling een goed duo zal vormen met Van den Boomen, een andere zomeraanwinst van de Amsterdammers. “Met Van den Boomen en Tahirovic gaan we er minimaal tien klassen op vooruit ten opzichte van Taylor en Klaassen”, tweet iemand, enigszins gechargeerd. “Een verademing om naar Van den Boomen en Tahirovic te kijken” en “Van den Boomen en Tahirovic zijn wel twee schoten in de roos van onze Sven” zijn twee andere reacties over het nieuwe duo.

