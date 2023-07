Ajax-fans woedend na denigrerende opmerking André Onana

André Onana heeft kwaad bloed gezet in Amsterdam tijdens zijn eerste interview met het clubkanaal van zijn nieuwe werkgever Manchester United. De Kameroener keek in het vraaggesprek terug op de prestaties uit het seizoen 2018-19, waarin hij met Ajax verrassend doorstootte tot de halve finale van de Champions League.

"Dat was geen makkelijke prestatie met een kleine club als Ajax. Dat gebeurt maar één keer in de 20, 25 jaar", aldus Onana. De doelman uit Kameroen is zeer trots op zijn komst naar United. “Het is niet alsof iedereen de kans krijgt om voor een club als United te spelen. Wat mij betreft is het zo dat als je voor United speelt, je voor een van de grootste clubs ter wereld speelt.”

Artikel gaat verder onder video

Onana verwacht dat hij zich snel zal aanpassen bij United en dat de speelstijl van het elftal van trainer Erik ten Hag goed bij hem zal aanpassen. “Ik heb inmiddels al een keer meegetraind. De kwaliteit hier is enorm”, vervolgt de doelman. Onana omschrijft zichzelf als een voetballende keeper.

“Ik ben voetballend zeer comfortabel", legt hij uit. “Je moet echter het juiste moment kiezen: het belangrijkste is om het juiste moment te herkennen. Ik verwacht dat we vaak de bal zullen hebben. Soms moet ik hoger op het veld spelen en soms lager. Ik beschouw mezelf als een moderne keeper. Ik kan mezelf goed aanpassen aan iedere situatie."