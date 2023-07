Ajax komt met concrete informatie zodra dat kan, maar 'toestand Van der Sar stabiel'

Ajax heeft het trieste nieuws over Edwin van der Sar vrijdagmiddag bevestigd. Niet lang nadat het nieuws over de hersenbloeding van de oud-keeper naar buiten kwam, was er vanuit zijn voormalige werkgever een update over de situatie.

‘Edwin van der Sar heeft vrijdag een hersenbloeding gehad. Hij ligt momenteel in het ziekenhuis op de intensive care en is in stabiele toestand. Zodra er meer concrete informatie is, volgt een update. Iedereen bij Ajax wenst Edwin een spoedig herstel. We denken aan je’, schrijft de Eredivisie-club.

Artikel gaat verder onder video

Bij zijn vertrek bij Ajax gaf hij aan 'op' te zijn te toe te zijn aan rust. Een nieuwe functie in de voetballerij sloot hij de komende tijd dan ook uit. Het is momenteel echter speculeren wat de directe aanleiding is van de hersenbloeding. Het is nadat echtgenote Annemarie eerder in 2009 al werd getroffen door een hersenbloeding triest genoeg al de tweede hersenbloeding in de familie van Van der Sar. FCUpdate.nl wenst Van der Sar en zijn naasten heel veel sterkte toe.