'Ajax moet door fanatieke zoektocht van Bayern München vrezen voor nieuw afscheid'

Gerónimo Rulli zou op de radar zijn verschenen bij Sevilla. De 31-jarige doelman van Ajax moet daar neerstrijken als Yassine Bounou naar Bayern München vertrekt. De grootmacht uit de Bundesliga is nog altijd op zoek naar een goede concurrent voor eerste doelman Manuel Neuer.

Bayern heeft al langer interesse in Bounou, die een uitstekend WK keepte namens Marokko. Vervolgens keerde de goalie terug naar Sevilla, maar inmiddels lonkt een transfer naar de Europese top. Volgens diverse media wil Bayern hem deze zomer naar Beieren halen om de strijd aan te gaan met Neuer. De 32-jarige Bounou ligt nog een jaar vast bij Sevilla. Die club moet dus wel meewerken als het nog wat wil verdienen.

Artikel gaat verder onder video

Een eventueel vertrek van Bounou kan volgens de Spaanse journalist Nicolò Schira gevolgen hebben voor Ajax. Sevilla zou volgens hem namelijk uit zijn gekomen bij Rulli als geschikte opvolger van Bounou. De 31-jarige Argentijn kent LaLiga goed. Hij speelde de afgelopen jaren in Spanje bij Real Sociedad en Villarreal. Daarnaast stond de international in Europa ook onder contract bij Manchester City en Montpellier.

Rulli was deze week al veelvuldig in het nieuws. De ervaren doelman zou volgens De Telegraaf balen van het feit dat nieuwelingen uitblijven bij Ajax. Afgelopen zaterdag maakte Rulli een zwakke indruk in de met 3-1 verloren oefenwedstrijd tegen FC Augsburg. Daarna vertrok hij met zijn vrouw naar Spanje en miste hij een vlucht naar Nederland. Hij was maandag dus niet aanwezig bij de training van Ajax.