Ajax probeert Blind-scenario te voorkomen en maakt afspraken met Tadic

Ajax en Dusan Tadic gaan mogelijk deze vrijdag nog uit elkaar. De gesprekken over een ontbinding van het contract verlopen voorspoedig, zo meldt Mike Verweij van De Telegraaf. Het is de bedoeling dat Tadic via de voordeur vertrekt bij Ajax, waardoor het mogelijk is dat hij in de toekomst als (jeugd)trainer terugkeert in Amsterdam.

Directeur voetbalzaken Sven Mislintat wil een scenario als met Daley Blind voorkomen. Het kind van de club vertrok in december met slaande deuren uit Amsterdam na een ruzie met Alfred Schreuder. Mislintat wil wel garanties van Tadic. Zo worden er afspraken gemaakt in het geval de Serviër na de ontbinding van zijn contract snel bij een andere club aan de slag gaat. Ajax zet in op een transfersom of bonussen.

Artikel gaat verder onder video

Tadic is ontevreden over de huidige selectie van Ajax en het technische beleid dat wordt gevoerd. Waar de Serviër hoopte dat er na het teleurstellende seizoen flink zou worden geïnvesteerd in de selectie, houden de Amsterdammers de hand vooralsnog op de knip. Tot nu toe werden alleen Branco van den Boomen en Benjamin Tahirovic gehaald.

De Ajax-captain neemt Mislintat en financieel directeur Susan Lenderink kwalijk dat zij het eerdere beleid van Edwin van der Sar en Marc Overmars overboord hebben gegooid. Waar Ajax onder Van der Sar en Overmars investeerde om aan te haken bij de Europese top, vinden directeur voetbalzaken Mislintat en financieel directeur Susan Lenderink dat er de afgelopen jaren te veel geld is uitgegeven. Zij willen eerst het gat van 45 miljoen euro door het mislopen van de Champions League dichten en daarnaast flink snoeien in de salariskosten. Daarvoor moet eerst worden verkocht voordat er wordt geïnvesteerd.