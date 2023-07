Akyol maakt gehakt van transferdoelwit PSV: 'Komt op mij over als milde TBS-patiënt'

Noa Lang staat al een tijdje in de belangstelling van PSV. De buitenspeler van Club Brugge staat er goed op in Eindhoven, maar niet bij Özcan Akyol. De journalist laat in het programma De Oranjezomer weten dat Lang op hem een bijzondere indruk maakt, zeker als er camera's op hem gericht zijn.

"Ik vraag me af of je wel met een enkelbandje mag voetballen in de Eredivisie", zegt Akyol gekscherend over in de tweede uitzending van De Oranjezomer op het moment dat Heléne Hendriks de naam van Noa Lang laat vallen aan tafel. De presentatrice geeft vervolgens aan uit de woorden van de vaste tafelgast op te maken dat hij Lang geen type vindt voor PSV, waarna Akyol nog even doorgaat: "Hij komt op mij over als een milde TBS-patiënt."

De reden voor Akyol om op die wijze over Lang te spreken is de manier waarop de aanvaller van het Belgische Club Brugge zich presenteert voor de camera's: "Heb je wel eens interviews met hem gezien? Het probleem is dat hij (Lang, red) vaak probeert te praten maar dat kan hij niet", is Akyol duidelijk. Noa Vahle, sportjournalist voor Veronica, was ook aanwezig in de studio en geeft inderdaad toe dat Lang niet de makkelijkste is om voor de camera te hebben.

Dinsdag werd eerder op de dag de interesse van PSV in Lang bevestigd door technisch directeur Earnest Stewart: "Wij zijn met een aantal spelers in gesprek. Het is nog een grote puzzel, zeker zo vroeg in de transferwindow. Noa is een goede speler, ja", klonk het op de persconferentie.