Mike Verweij adviseert Ajax: haal aanvaller terug waar Ten Hag geen vertrouwen in had

Ajax doet er goed aan om een terugkeer van Noa Lang te overwegen, zo denkt Mike Verweij. De aanvaller heeft een doorlopend contract bij Club Brugge, maar presteert volgens Verweij 'niet erg goed'. Toch denkt de journalist dat een stap naar Ajax voor beide partijen voordelig kan zijn.

Lang leed zaterdag met Club Brugge een 1-2 nederlaag tegen Union Sint-Gillis. De ploeg stevent af op een vierde plaats in de play-offs van de Pro League. "Het gaat niet erg goed, maar ik denk dat sommige clubs in Europa ook de potentie van Noa Lang wel zien", zegt Verweij in de podcast Kick-Off van De Telegraaf.

"Je weet wat je in huis haalt – hij staat te boek als een lastige jongen, hoewel hij dat zichzelf niet vindt. Ik denk dat clubs het best aandurven om hem binnen te halen. Hij heeft alleen een behoorlijk prijskaartje om zijn nek. Dat zou een obstakel kunnen zijn", vermoedt Verweij.

"Misschien is het een heel goede voor Ajax. Dat meen ik serieus. Hij vertrok onder Erik ten Hag, dus als je een heel nieuwe start zou maken… Ik denk dat hij in de Eredivisie van grote waarde kan zijn." De 23-jarige Lang, goed voor zes Oranje-interlands, heeft een contract tot de zomer van 2025. Lang is afkomstig uit de jeugdopleiding van Ajax en speelde veertien wedstrijden in het eerste elftal.

