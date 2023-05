Eindhovens Dagblad reageert op gerucht Genee over PSV-interesse in Noa Lang

Speelt Noa Lang met ingang van volgend seizoen weer in de Eredivisie? De aanvaller verruilde Ajax in de zomer van 2020 voor Club Brugge en groeide al snel uit tot een van de absolute smaakmakers op de Belgische velden. Een toptransfer bleef vooralsnog echter uit. Eerder deze week werd Lang in verband gebracht met een overgang naar PSV, maar de Eindhovenaren zijn momenteel niet ‘concreet’ voor de voormalig Ajacied.

Dat meldt het Eindhovens Dagblad althans. Daarmee reageert de krant op het gerucht dat Wilfred Genee eerder deze week ter sprake bracht. De presentator van onder meer Vandaag Inside schijnt in de wandelgangen te hebben gehoord dat PSV belangstelling heeft in de aanvaller van Club Brugge. Volgens het ED is er op dit moment echter geen sprake van een zomerse transfer van Lang naar het Philips Stadion. De krant schrijft dat Lang ‘vanuit agenten wel mondeling als optie is neergelegd bij de Eindhovense club, die op dit moment de handen nog vrij houdt’.

Merkwaardig interview

Lang baarde na afloop van het vorige seizoen opzien met een interview in de Belgische media. De oud-Ajacied stelde dat hij de Jupiler Pro League ‘heet had gemaakt’ en dat hij in de zomer sowieso niet zou terugkeren bij Club Brugge. De aanvaller werd weliswaar in verband gebracht met een transfer naar de Premier League en Serie A, maar van een vertrek bij Club Brugge kwam het niet. Lang raakte in de slotfase van de zomerse transferperiode bovendien geblesseerd. Eenmaal fit kon hij niet voorkomen dat Club Brugge een teleurstellend seizoen tegemoet ging. De club plaatste zich weliswaar voor de eerste keer in de historie voor de achtste finales van de Champions League, maar in de competitie staat het slechts vierde.

Ook Lang kan dit seizoen niet heel veel potten breken, al was hij in 37 wedstrijden in alle competities wel goed voor elf doelpunten en zes assists. Mede dankzij een doelpunt en een assist van Lang in de laatste wedstrijd in de reguliere competitie tegen KAS Eupen kwalificeerde Club Brugge zich alsnog voor de Champions’ play-offs. Maar een nieuwe landstitel gaat er niet komen. Club Brugge verloor in de Champions’ play-offs al van KRC Genk en Union en heeft daardoor twaalf punten minder dan koploper Antwerp FC, komende zondag de tegenstander. Lang zal zich in de slotduels nog wel van zijn beste kant willen laten zien. Niet alleen om komende zomer alsnog een mooie transfer te gaan maken. Ook om zich in de selectie van Ronald Koeman te spelen. In maart zat Lang er niet bij.