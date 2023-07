PSV bevestigt interesse in Lang, flink aantal vertrekkers aanstaande

PSV heeft de interesse in Noa Lang bevestigd. Hoewel technisch directeur Earnest Stewart het in behoorlijk verborgen woorden deelde, bevestigde hij de belangstelling van de Eindhovenaren in de buitenspeler van Club Brugge. “Ik ga niet ontkennen dat er contact is.”

Dat zei Stewart dinsdagmiddag tijdens de presentatie van Peter Bosz. “Wij zijn met een aantal spelers in gesprek. Het is nog een grote puzzel, zeker zo vroeg in de transferwindow. Noa is een goede speler, ja”, vervolgde de technisch eindverantwoordelijke, die bijval kreeg van zijn nieuwe coach. “Ik zie graag goede spelers en Lang is een goede speler, ja", aldus Bosz.

De bevestiging dat spits Ricardo Pepi vermoedelijk op korte termijn naar PSV komt, werd min of meer ook gedaan. “Maar de handtekeningen staan nog niet op papier”, hield Stewart wel een slag om de arm. Dat is een transfer vroeg in de transferzomer en dat is duur(der), legde hij uit. “Aan de voorkant van de markt een transfer doen, kan. Maar dat is ontzettend duur. Dan heb je hulp van de andere club of partij nodig.” Er is wel een ‘zakje geld’ beschikbaar voor PSV op de transfermarkt. “De verkopen in de afgelopen winter was daarin heel belangrijk geweest. Daardoor kunnen we stabiliseren.”

Uitgaande transfers

Ook werden Bosz en Stewart gesproken naar de aanstaande uitgaande transfers. De oefenmeester wil met een kleine selectie gaan werken komend seizoen. “Elke speler in de selectie moet perspectief hebben. Dat kan niet met dertig A-spelers, dan zijn er spelers die geen kans krijgen. Die spelers gaan op de trainingen achterop de kar hangen. Dat moet je voorkomen.”

Stewart heeft dus al met een aantal PSV’er gesproken dat er voor hen vermoedelijk geen toekomst is. “Een deel weet dat al, ja. Maar ook een deel niet”, doelde hij op de spelers die in de komende weken nog nodig zijn in bijvoorbeeld de kwalificatie van de Champions League. Vooral achterin zal er wat moeten vertrekken, want voor de achterhoede heeft PSV - nog los van eventuele aankopen - al tien spelers in de A-selectie tot zijn beschikking. In totaal wil PSV naar een selectie van twintig veldspelers en vier keepers.