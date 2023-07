FCUpdate-journalist Mounir Boualin kondigde deze zomer al meerdere transfers als eerste aan, maar moet nu op de blaren zitten. Anderhalve week nadat hij de verwachting uitsprak dat Xavi Simons bij PSV zou blijven, is bekend geworden dat de aanvaller vertrekt. Mounir geeft in de FCUpdate Podcast tekst en uitleg over de denkwijze van Simons en steekt de hand in eigen boezem. "Als je een grote bek hebt, dan moet je ook op de blaren zitten als je fout zit", aldus de journalist.

Beluister hieronder de hele podcast over het bewogen weekend rondom Xavi Simons en Dusan Tadic, maar ook over het aanvoerderschap bij Manchester United en de flinke blunder van de MLS bij de aankondiging van Sergio Busquets.