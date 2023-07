Arda Güler krijgt opvallend voorstel van Barcelona: Fenerbahçe-fans juichen

FC Barcelona verwacht de komst van Arda Güler volgende week af te ronden, zo weet Mundo Deportivo. De achttienjarige aanvallende middenvelder van Fenerbahçe wordt al langere tijd begeerd door Barcelona, terwijl ook Real Madrid, Ajax en andere grootmachten interesse hebben.

Opvallend is dat Güler niet meteen de overstap naar Barcelona lijkt te maken. Het plan is dat de spelmaker op huurbasis nog een seizoen bij Fenerbahce blijft, om daarna te verhuizen naar Spanje. Daar zullen met name de fans van Fenerbahçe blij mee zijn, want een vertrek leek onvermijdelijk. Deco, de opvolger van Jordi Cruijff bij de Catalanen, vloog deze week naar Istanbul en stelde een dergelijke constructie voor. Barcelona zou de afkoopsom van Güler dan in twee termijnen betalen: een gedeelte nu en het restant volgend jaar.

Deco heeft in Turkije persoonlijk met Güler gesproken over het plan dat Barcelona met hem heeft. Voor Barcelona is het gunstig als hij nog een seizoen in Turkije speelt, want dan hoeft hij nog niet meteen te worden ingeschreven. Toch is het 'niet uit te sluiten' dat de jongeling alsnog deze zomer overkomt. Dan moet echter eerst ruimte worden gemaakt door andere spelers van de hand te doen.

Volgens Mundo Deportivo zien de technische beleidsbepalers 'gelijkenissen met een jonge Lionel Messi', bijvoorbeeld als het aankomt op Gülers snelheid, zijn kwaliteiten in één-op-één-duels en zijn doelpunteninstinct. De viervoudig Turks international is eveneens linksbenig en wordt weleens de 'Turkse Messi' genoemd. Güler heeft een contractuele afkoopsom van naar verluidt 17,5 miljoen euro.

Ajax zou al eerder zijn afgehaakt als gevolg van de ongekende commissie die Gülers vader en zaakwaarnemer Ümit zou hebben geëist. Güler senior zou namelijk achttien tot twintig miljoen euro voor zichzelf hebben gevraagd, waardoor de overgang van zijn zoon ineens twee keer zo duur uit zou komen te vallen.