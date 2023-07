Barcelona verkoopt Nico González: 8,5 miljoen euro, torenhoog doorverkooppercentage én terugkoopclausule

FC Barcelona heeft Nico González verkocht aan FC Porto. De regerend kampioen van Spanje maakt zaterdagavond officieel melding van een akkoord met Porto over een transfersom van 8,5 miljoen euro, plus een doorverkooppercentage. Bovendien heeft Barcelona een terugkoopoptie bedongen.

De details van de terugkoopoptie worden niet bekendgemaakt. Volgens journalist Fabrizio Romano gaat het om een terugkoopoptie voor een bedrag van 30 miljoen euro, maar moet die optie uiterlijk in juni 2025 gelicht worden. Hij weet tevens te melden dat het doorverkooppercentage liefst veertig procent bedraagt en dat González een contractuele afkoopsom van zestig miljoen euro in zijn contract krijgt bij Porto.

Porto heeft zelf goede hoop dat González de komende jaren 'gewoon' in Portugal blijft spelen, want de club pakt in het persbericht groot uit met de kop: 'Nico González is een draak tot 2028'. De bijnaam van FC Porto is os Dragões, ofwel de Draken. De 21-jarige González tekent dus een vijfjarig contract.

"Ik ben heel blij en kan niet wachten om te beginnen en iedereen te leren kennen", zegt de aankoop op de website van zijn nieuwe club. "Ik had enkele Portugese ploeggenoten, die zeer positief waren over deze club. Ik ben ervan overtuigd dat ik het hier naar mijn zin ga hebben. Ik wil iedereen ontmoeten en in het bijzonder Pepe, die ik zie als een groot voorbeeld en van wie ik veel kan leren."

González had ook bij Barcelona een contract tot medio 2028. Hij maakte in augustus 2021 zijn officiële debuut in het eerste elftal. In het seizoen 2021/22 speelde hij 37 officiële wedstrijden. Toch mocht hij daarna op huurbasis verkassen naar Valencia, waarvoor González vorig seizoen 26 officiële wedstrijden speelde.