Bas Nijhuis kondigt live op tv nieuwe richtlijn aan: 'Dat is iets wat echt aangepakt wordt'

Bas Nijhuis begint vrijdag aan zijn jaarlijkse rondje langs de clubs in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie om de nieuwe regels en richtlijnen uit te leggen. Aan tafel bij De Oranjezomer kondigt de 46-jarige scheidsrechter dat er komend seizoen onder meer strenger wordt opgetreden tegen protesten van spelers.

Nijhuis zal de nieuwe regels en richtlijnen allereerst toelichten bij De Graafschap, waarna hij ook bij andere clubs langsgaat. "Waar we na de bekerfinale natuurlijk op gaan letten, zijn de protesten. Dat is iets wat echt wel aangepakt wordt", aldus de scheidsrechter.

Artikel gaat verder onder video

Tegen het gooien van voorwerpen op het veld wordt ook in het nieuwe seizoen hard opgetreden. "We hebben gezegd dat we van het veld gaan als een speler of scheidsrechter wordt geraakt. Dat kun je toch niet accepteren? De KNVB probeert een lijn te trekken en hoopt dat meer landen meegaan, maar het is de vraag of ze dat durven."

Het is de bedoeling dat net als vorig seizoen een wedstrijd wordt stilgelegd zodra een voorwerp op het veld belandt. "En bij een tweede keer wordt er gestaakt, tenzij de dader wordt gepakt. Dan kan de wedstrijd nog een keer worden stilgelegd. Ik ben blij dat er een regel is, want er moet wel iets gebeuren, toch?"