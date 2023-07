Baudet gaat in Tweede Kamer los op alcoholverbod in sportkantines, staatssecretaris Van Ooijen reageert

Staatssecretaris Maarten van Ooijen heeft dinsdag tijdens het Vragenuurtje in de Tweede Kamer tekst en uitleg gegeven over het vorige week uitgelekte plan om alcohol in de sportkantines te verbieden. Op vragen van FvD-voorman Thierry Baudet kwam de bewindsman met geruststellende woorden voor iedereen die vreesde dat het afgelopen zou zijn met een biertje tijdens de derde helft.

De NOS schrijft dat Baudet zich faliekant tegen het vermeende plan van het kabinet opstelde. De fractievoorzitter sprak volgens de omroep van "overregulering" door een overheid met "een tunnelvisie" die mensen hun biertje af zou willen nemen: "Dermate radicaal zijn ze", zo wordt Baudet geciteerd. Van Ooijen bezweert echter dat er helemaal geen plan ligt om de alcoholverkoop in de sportkantines tegen te gaan.

Artikel gaat verder onder video

De gelekte lijst zou namelijk al twee jaar oud zijn en geen daadwerkelijke kabinetsplannen bevatten, zo legt Van Ooijen uit. "Er lag geen voorstel en er ligt geen voorstel", wordt de staatssecretaris geciteerd. Vanuit de Kamer kreeg hij de vraag wat hij tegen "de gewone man" heeft die na het sporten een biertje in de kantine wil drinken. Daarop antwoordde Van Ooijen: "Niets, ik zou zeggen: geniet ervan."

De ophef over het mogelijke verbod lijkt dan ook een storm in een glas water (of bier) te zijn geweest. Op sociale media werd de afgelopen week heftig gereageerd op het vermeende voorstel. In verschillende praatprogramma's op TV was het plan eveneens onderwerp van gesprek. Zo maakte Marcel van Roosmalen in de talkshow Marcel & Gijs gehakt van het idee en schoof Fred Teeven aan bij OP1 om de motieven van de staatssecretaris hardop in twijfel te trekken.