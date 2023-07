'Bayer Leverkusen verkoopt aankoop Peter Bosz met enorme winstmarge door'

Bayer Leverkusen staat volgens meerdere Engelse én Duitse bronnen op het punt om aanvaller Moussa Diaby te verkopen aan het ambitieuze Aston Villa. In de tijd van Peter Bosz kwam de Fransman voor 15 miljoen euro over van Paris Saint-Germain, nu maakt de club een fraaie winst op de buitenspeler.

De pijlsnelle Diaby zou de club nu namelijk een fraaie transfersom van 50 miljoen euro opleveren, waardoor Leverkusen 35 miljoen 'verdient' aan de speler. Dat de 24-jarige Diaby voor de Premier League kiest was niet vanzelfsprekend: naar verluidt had hij meer kunnen verdienen in Saudi-Arabië. Het sportieve aspect zou het echter van het financiële hebben gewonnen.

Onder Bosz groeide Diaby al snel uit tot basisspeler bij de Duitse subtopper. Hij zou uiteindelijk 74 wedstrijden spelen in de periode van de Nederlandse trainer, daarin scoorde hij zeventien keer en bereidde hij twintig keer een doelpunt van een teamgenoot voor. Ook onder Bosz' opvolgers bleef Diaby vervolgens imponeren: zowel onder Gerardo Seoane als de afgelopen seizoen aangestelde Xabi Alonso had hij steevast een basisplaats en was hij meer dan eens beslissend.

Bij zijn nieuwe club treft Diaby met Unai Emery opnieuw een Spaanse oefenmeester. De oud-trainer van onder meer Arsenal en Paris Saint-Germain nam afgelopen seizoen het stokje over van Steven Gerrard op het moment dat Villa er belabberd voor stond in de Premier League. De Spanjaard wist het tij echter te keren en leidde de club knap naar de zevende plaats en daarmee naar de voorrondes van de Conference League. Komend seizoen wil Emery zijn aanval op de top-zes vervolgen, naast Diaby trok de club uit Birmingham eerder deze zomer Spaans international Pau Torres (Villarreal) en de Belgische middenvelder Youri Tielemans (Leicester City) aan.