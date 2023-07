Frenkie de Jong deelde de lakens uit bij de vriendschappelijke wedstrijd tussen FC Barcelona en Real Madrid (3-0). Beelden van het indrukwekkende optreden van de Nederlandse middenvelder in Dallas gaan hard rond op social media. Te zien is dat De Jong de bal veelvuldig in een centrale positie ontvangt en het spel verdeelt. Ook enkele verdedigende acties springen in het oog.

Frenkie De Jong vs Real Madridpic.twitter.com/MCVBAFptyF — Mati (@MoleiroRole) July 29, 2023