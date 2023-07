Calvin Bassey dicht bij bliksemvertrek: 'Ajax accepteert miljoenenverlies'

Calvin Bassey kan Ajax inruilen voor Brighton & Hove Albion. Transferjournalist Fabrizio Romano bevestigt dat de verdediger 'op de lijst' staat bij de Premier League-club, terwijl Calciomercato beweert dat er al stevig wordt onderhandeld en Brighton de transfer 'in de komende uren' hoopt af te ronden.

Het Italiaanse voetbalmedium spreekt van een transfersom tussen de 15 en 20 miljoen euro. Daarmee zou Ajax verlies lijden op de Nigeriaanse verdediger, want een jaar geleden werd hij voor 23 miljoen euro overgenomen van Rangers FC. Dat bedrag kon door variabelen oplopen tot 26,5 miljoen euro; of dat ook gebeurd is, is niet bekend.

Bassey is niet de enige Ajacied die kan overstappen naar Brighton. The Seagulls hebben ook nog altijd belangstelling voor Mohammed Kudus. Romano meldt echter dat er geen ontwikkelingen zijn rondom de Ghanees: hij staat weliswaar op de lijst, maar er is nog geen sprake van een naderend akkoord.

Brighton eindigde vorig seizoen als zesde in de Premier League en verzekerde zich daarmee van kwalificatie voor de groepsfase van de Europa League. De club versterkte zich maandag ook al met doelman Bart Verbruggen.