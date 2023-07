Verbruggen heeft droomtransfer te pakken en volgt collega-international naar Engeland

Bart Verbruggen mag zich officieel speler van Brighton & Hove Albion noemen. De twintigjarige Bredanaar laat Anderlecht achter zich en heeft zijn handtekening gezet onder een contract tot de zomer van 2028. Met de transfer zou zo'n twintig miljoen euro gemoeid zijn.

Op de website van the Seagulls laat manager Roberto De Zerbi meteen van zich horen over de aanwinst. "Ik ben erg blij dat wij Bart hebben kunnen contracteren. Hij is gewend aan een bepaalde manier van voetballen die gelijk is aan die van ons. Daarom zal hij geen problemen kennen om zich in onze groep te mengen. Hij heeft de potentie om de komende jaren een zeer belangrijke speler voor onze club te worden."

Verbruggen speelde in de jeugdopleiding van NAC Breda, maar maakte op jonge leeftijd de overstap naar Anderlecht. Daar knokte hij zich onder trainer Vincent Kompany in de basis. Kompany had Verbruggen graag naar Burnley zien komen, maar de goalie kiest voor een avontuur in het American Express Community Stadium. Daar staat Kjell Scherpen, die afgelopen seizoen werd verhuurd aan Vitesse, ook onder contract.

Eerder deze zomer besloot Mark Flekken al een transfer naar de Premier League te maken. Hij verruilde het Duitse Freiburg voor Brentford. Verbruggen werd al opgeroepen voor het Nederlands elftal, maar van een debuut kwam het nog niet. De geboren Bredanaar was onlangs wel met Jong Oranje actief op het EK onder 21. Daar maakte de kersvers aanwinst van Brighton een uitstekende indruk, ondanks de zwakke prestatie van Jong Oranje.