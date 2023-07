'Chelsea slikt miljoenenverlies op Amerikaans international Pulisic'

Het vertrek van Christian Pulisic (24) bij Chelsea komt steeds dichterbij. De Amerikaanse buitenspeler werd in de winter van 2019 nog voor liefst 64 miljoen euro overgenomen van Borussia Dortmund, maar na vierenhalf seizoen later zijn The Blues bereid een enorm verlies te accepteren.

Het kapitaalkrachtige Chelsea heeft volgens verschillende Italiaanse media namelijk ingestemd met het bod van AC Milan, dat een basisbedrag van twintig miljoen euro zou willen betalen. Door bonussen zou dat bedrag nog op kunnen lopen tot een maximum van 22 miljoen euro; wat neerkomt op een waardedaling van liefst 42 miljoen.

Pulisic zelf zou inmiddels rond zijn met de Italiaanse grootmacht over een contract met een nog onbepaalde looptijd. Woensdag zou de aanvaller aankomen in Milaan om de laatste plooien, waaronder de medische keuring, glad te strijken. Aansluitend zal hij zich bij zijn nieuwe ploeggenoten en trainer Stefano Pioli voegen om de voorbereiding op het nieuwe seizoen mee te gaan maken.

Na Marco Sportiello (Atalanta), Ruben Loftus-Cheek (Chelsea) en Luka Romero (SS Lazio) wordt Pulisic de vierde aanwinst die Pioli deze zomer mag begroeten. Daartegenover staat het vertrek van onder meer Sandro Tonali (Newcastle United) en het afzwaaien van Zlatan Ibrahimovic (gestopt). In de zoektocht naar een opvolger van Tonali is Milan naar verluidt nog altijd druk bezig om Tijjani Reijnders los te peuteren bij AZ.