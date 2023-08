Van Basten blufte zich door NOS-analyse heen: 'Het kan best dat ik het ter plekke verzon'

Tijdens het voorbije WK ging op sociale media een analyse van Marco van Basten over Christian Pulisic viraal. In de aanloop naar de achtste finale tussen Nederland en de Verenigde Staten werd Van Basten in de studio van de NOS gevraagd naar de specifieke kwaliteiten van de Amerikaanse sterspeler. Hij leek zich door het antwoord heen te bluffen en wordt, negen maanden later, in de Cor Potcast gevraagd naar het bewuste fragment.

Van Basten somde in zijn analyse een paar dingen op die Pulisic goed kan. "Wat maakt hem goed? Nou... Ja, hij is aan de bal comfortabel, hij kan scoren, hij is in staat mensen te passeren, kan goed voorzetten geven. Een jongen die inmiddels ervaren is en het spel redelijk goed leest. Gewoon een speler van een topclub."

Keeper Maarten de Fockert, een van de hosts van de Cor Potcast, vergelijkt het moment met een 'mondeling Nederlands' waar hij zich in de zesde klas doorheen blufte. "Dat gevoel kreeg ik ook bij dat fragment. Staat je daar nog iets van bij? Of heb je nu ik dit oprakel geen idee waar ik het over heb?” Van Basten antwoordt: "Ik weet echt niet waar je het over hebt… Maar soms heb je dat inderdaad wel. Want ik ben niet volledig op de hoogte van de Amerikaanse competitie, dus dan gooi je er ook wat uit."

Ook in zijn reactie blijkt Van Basten de feiten niet helemaal paraat te hebben. Als hij wordt gevraagd naar zijn uiteindelijke argument in de NOS-analyse - dat Pulisic een speler van een topclub is - reageert hij: "Hij speelde bij Inter toch?" Dat was echter Chelsea. Inmiddels speelt Pulisic wel in Milaan, maar voor AC Milan in plaats van Inter.

Bart Vriends, ook een van de podcasthosts, kan wel lachen om de NOS-analyse. “Het kwam een beetje over alsof je het ter plekke verzon, en dat sluit ik ook niet uit." Van Basten antwoordt: “Dat kan best, af en toe is een beetje onzin ook prima! We zijn nu vijf kwartier bezig (met de podcast, red.) en er is ook heel veel onzin voorbijgekomen. Dat ga je vanzelf wel merken. Af en toe moet je je er doorheen bluffen!”