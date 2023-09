Reijnders overtuigt teamgenoot na drie duels: 'Hij is super, een echte topspeler'

Tijani Reijnders heeft er met AC Milan pas drie competitiewedstrijden opzitten, maar heeft in die duels op zijn teamgenoten een zeer sterke indruk gemaakt. Buitenspeler Christian Pulisic is lovend over de Nederlander: "Een echte topspeler."

Dat Reijnders er na drie wedstrijden in de Serie A zo goed zou opstaan bij AC Milan had hij zelf vermoedelijk ook niet durven dromen. De middenvelder past zich moeiteloos aan aan de competitie, de club en de sterke spelers om zich heen. Christian Pulisic, net als Reijnders een van de zomeraanwinsten van AC Milan, is onder de indruk van de international van het Nederlands elftal.

Artikel gaat verder onder video

Dat vertelt de Amerikaan, die nog tegen Oranje speelde op het WK in Qatar, in een interview met het Italiaanse La Gazetta dello Sport: "Reijnders heeft heel veel kwaliteiten aan de bal. Hij is een speciale speler Voor mij is hij super, een echte topspeler", aldus de vleugelaanvaller, die prachtige complimenten uitdeelt aan de Nederlander.

Niet alleen voor Reijnders, maar over heel de ploeg van AC Milan is Pulisic te spreken; "Al met al zijn er goede spelers gearriveerd. . Er is een geweldige mix van talent. We kunnen de landstitel winnen, dan moeten we gewoon zo blijven spelen en zo hard blijven werken", zegt de oud-speler van Chelsea. "Daar hebben we alle vertrouwen in."