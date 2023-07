Tijjani Reijnders is maandagavond laat op Aeroporto di Milano Linate geland om zijn transfer van AZ naar AC Milan af te ronden. De 24-jarige middenvelder arriveerde in het bijzijn van onder anderen zijn vrouw Marina Gourgis op de luchthaven van Milaan. De verwachting is dat Reijnders dinsdag medisch gekeurd zal worden, waarna zijn transfer van ruim twintig miljoen euro snel zijn beslag zal krijgen.

Mooi. De eerste ‘Forza Milan’ van Tijjani Reijnders. Niet op Linate of Malpensa, maar al op Schiphol.



pic.twitter.com/igIECJF8pk — Willem Haak (@WillemHaak) July 17, 2023