Tijjani Reijnders definitief naar AC Milan: 'Iedereen gunt hem deze stap van harte'

Tijjani Reijnders (24) maakt definitief de overstap van AZ naar AC Milan. De Alkmaarders bevestigen het vertrek van de middenvelder woensdagmiddag via de officiële kanalen. AZ ontvangt een fraai bedrag voor de speler die in 2017 transfervrij werd weggeplukt bij PEC Zwolle.

De Telegraaf meldde eerder op de woensdag hoeveel AZ uiteindelijk uit het vuur heeft weten te slepen. "Bronnen rondom de Italiaanse topclub melden dat beide clubs een vaste som van twintig miljoen euro en maximaal twee miljoen euro aan bonussen zijn overeengekomen", zo schreef de krant woensdagochtend. "Daarnaast zou Max Huiberts (technisch directeur AZ, red.) een percentage doorverkoop hebben bedongen."

Met zijn overstap naar Milaan heeft Reijnders zijn gewenste transfer te pakken. Hij is niet de enige speler die AZ deze zomer verlaat: eerder vertrok verdediger Sam Beukema eveneens naar Italië. Hij verkast voor zeven miljoen euro naar Bologna en komt Reijnders al snel weer tegen: op 21 augustus staan de voormalig ploeggenoten in de eerste speelronde van de Serie A direct tegenover elkaar in Bologna. Daarnaast lijkt ook Milos Kerkez op weg naar de uitgang; de Hongaarse linksback zou voor een bedrag dat ook richting de twintig miljoen loopt vertrekken naar Bournemouth.

Reijnders speelde uiteindelijk in alle competities 128 wedstrijden voor AZ. De afgelopen twee seizoenen groeide hij uit tot onbetwiste basisspeler in het elftal van trainer Pascal Jansen; in het seizoen 2021-22 miste hij slechts één competitiewedstrijd wegens een blessure, afgelopen jaargang was hij zelfs alle wedstrijden in de Eredivisie van de partij.

"Het traject en de ontwikkeling van Reijnders is een voorbeeld voor velen", zegt directeur voetbalzaken Max Huiberts van AZ. "Hij heeft geduld moeten hebben, heeft vlieguren gemaakt bij Jong AZ en op huurbasis bij RKC in de Eredivisie voordat hij zijn kans kreeg en deze met beide handen aangreep. Reijnders heeft een ijzersterk seizoen gespeeld. Mede door de Europese campagne is hij bij buitenlandse topclubs in beeld geraakt. Hoewel we zijn voetballende kwaliteiten en positieve karakter gaan missen bij AZ, gunt iedereen hem deze stap van harte."