Cristiano Ronaldo heeft nieuwe trainer: Al-Nassr maakt oefenmeester zesde best betaalde trainer ter wereld

Het Al-Nassr van Cristiano Ronaldo heeft een nieuwe trainer. Luis Castro neemt per direct het stokje over van Rudi Garcia, die in april ontslagen werd bij de Saudische club. Dat meldt Al-Nassr op de officiële clubkanalen.

De steenrijke club zocht al een tijdje naar een nieuwe oefenmeester, maar die hebben ze in de persoon van Castro dus gevonden. De Portugese trainer had eerder clubs al Botafogo, Shakhtar Donetsk en FC Porto onder zijn hoede. Volgens verschillende media wordt Castro de zesde best betaalde trainer ter wereld.

Voorheen was Rudi Garcia dus trainer van Al-Nassr. Mede dankzij een ‘geheime meeting’ van Ronaldo en de clubleiding, kon hij halverwege april zijn koffers pakken. De prestaties met de Saudische grootmacht waren eveneens niet om over naar huis te schrijven. De club greep afgelopen seizoen naast de landstitel en werd vroegtijdig uitgeschakeld in het bekertoernooi.

Al-Nassr is, net zoals zo veel clubs uit Saudi-Arabië, druk bezig om topvoetballers naar hun land te halen. De club hengelde lang naar Hakim Ziyech, maar zijn komst werd uiteindelijk afgeblazen na de medische keuring. Marcelo Brozovic werd desondanks wél gepresenteerd bij Al-Nassr.