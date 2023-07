De Telegraaf meldt exacte transfersom die Feyenoord betaalt voor Thomas Beelen

De Telegraaf kent de transfersom die Feyenoord betaalt aan PEC Zwolle voor de diensten van Thomas Beelen. Volgens het dagblad trekt de regerend landskampioen minstens 2,7 miljoen euro uit voor de komst van de 22-jarige centrumverdediger.

Zaterdag werd bekend dat Feyenoord PSV heeft afgetroefd in de strijd om Beelen. PEC maakte via de officiële kanalen bekend een akkoord bereikt te hebben met Feyenoord over een overgang van de talentvolle verdediger.

De promovendus liet niet weten welke transfersom er gemoeid is met de deal, maar De Telegraaf weet zondagavond te melden dat Feyenoord in elk geval 2,7 miljoen euro zal overmaken naar Zwolle. PEC heeft daarnaast bonussen en een doorverkooppercentage bedongen. De club uit Zwolle verkocht één keer in de clubhistorie een speler voor meer geld: Ryan Thomas verkaste in 2018 voor destijds 2,75 miljoen van PEC naar PSV.

Beelen speelde vorig seizoen dertig wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie en promoveerde met PEC als nummer twee van de competitie naar de Eredivisie. Hij kon ook rekenen op belangstelling van onder meer PSV, AZ en FC Twente, waarbij de eerstgenoemde club naast Feyenoord het meest concreet was. Zijn keuze is uiteindelijk dus gevallen op Feyenoord.