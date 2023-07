Derksen loopt helemaal leeg: 'Houd een half jaar je bek, je bent niet goed bij je hoofd'

Johan Derksen is deze zomer niet meer dagelijks op tv, maar dat weerhoudt hem er niet van om geregeld zijn mening te geven over onderwerpen in het nieuws. Zo reageerde hij deze week bij Shownieuws op het bericht dat Gordon aangifte doet tegen Evert Santegoeds en zijn ex Gavin Rozario.

"Als er één man in Nederland is waar ik me niet meer druk over maak is dat Gordon, weet je wel. Je hebt nichten en je hebt valse nichten. Nou, hij hoort bij die laatste categorie. Hij is ontoerekeningsvatbaar, hè?", reageerde Derksen.

Artikel gaat verder onder video

Gordon heeft zijn juridische stappen gedeeld met Yvonne Coldewijer en ook daar kijkt Derksen van op. "Ik begrijp dat niet, dat die jongen helemaal niet gecoacht wordt en dat niemand tegen hem zegt: 'Joh, ga jij eens in je mand en hou eens een half jaar je bek.'"

Gordon wil zelfs gaan procederen in Australië, waar zijn ex woont. Derksen noemt het 'hysterisch'. "Als je zoiets doet, ben je niet goed bij je hoofd, weet je wel. Er is niemand bij gebaat. Het kost alleen maar geld. Alleen om je recht te halen en die gozer een hak te zetten. Ik zie hem ook nog niet eens winnen, hoor."

Bekijk de reactie van Derksen in onderstaande video.