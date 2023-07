Details uitgelekt: dit gaat Dusan Tadic verdienen bij Fenerbahçe

Mits hij de medische keuring doorstaat, tekent Dusan Tadic naar verwachting een tweejarig contract bij het Turkse Fenerbahçe. De 34-jarige Serviër verlaat Ajax na een zeer bewogen week transfervrij en zal bij de topclub uit Istanbul een fors bedrag gaan opstrijken.

De Turkse krant Sabah onthult de financiële eisen van Tadic waaraan Fener bereid zou zijn te voldoen. De speler zou een jaarsalaris van 3,5 miljoen euro gaan verdienen. Daarbovenop komt nog een aanzienlijke tekenbonus, volgens de krant bedraagt die 2,5 miljoen euro.

De krant Hürriyet schrijft ondertussen dat Besiktas teleurgesteld achterblijft. De club werd eveneens in verband gebracht met Tadic, maar ziet de begeerde aanvaller nu naar de stadgenoot en concurrent vertrekken. "Het is waar dat we contact hebben gehad, maar we weten dat er verschillende clubs een aanbieding op de speler hebben gedaan", wordt vicepresident Emre Kocadag geciteerd.

Tadic wordt na Edin Dzeko (Inter) en Sebastian Szymanski (Dinamo Moskou, vorig seizoen verhuurd aan Feyenoord) alweer de derde grote aanwinst voor de nummer twee van afgelopen seizoen. Daartegenover staat het vertrek van toptalent Arda Güler, die even in verband werd gebracht met Ajax maar uiteindelijk koos voor Real Madrid.