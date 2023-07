Dit is de eerste opstelling van Maurice Steijn als hoofdtrainer van Ajax

Ajax speelt zaterdagmiddag z'n eerste oefenwedstrijd ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. Het treffen met FC Den Bosch staat eveneens in het teken van het officieuze debuut van Maurice Steijn, die in Amsterdam de opvolger is van John Heitinga. Steijn kon in de eerste week van de voorbereiding nog geen beroep doen op de internationals, maar stuurt desondanks een sterke elf binnen de lijnen voor de ontmoeting met FC Den Bosch. Naast onder meer Davy Klaassen, Steven Berghuis en Owen Wijndal heeft ook nieuwkomer Branco van den Boomen een basisplaats.

De Amsterdammers begonnen ruim een week geleden aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Daarin hebben ze nogal wat goed te maken. Ajax werd in het voorbije seizoen op pijnlijke wijze uitgeschakeld in de Champions League én Europa League, verloor de bekerfinale van PSV en moest in de Eredivisie genoegen nemen met de derde plek. De ploeg van toenmalig trainer John Heitinga, de vervanger van de in januari ontslagen Alfred Schreuder, had op de laatste speeldag nog een kleine kans om er alsnog met plek twee vandoor te gaan, maar leed een ontluisterende nederlaag bij FC Twente. Daags na het laatste competitietreffen in Enschede kondigde Ajax de komst van Branco van den Boomen aan. De middenvelder kwam transfervrij over van Toulouse en ging de boeken in als de eerste aanwinst van de nieuwe directeur voetbalzaken Sven Mislintat.

Van den Boomen verschijnt zaterdagmiddag in de oefenwedstrijd tegen FC Den Bosch dus meteen aan de aftrap. Hij vormt op het eerste oog samen met Klaassen en Sylvano Vos het middenveld van de Amsterdammers. De andere aanwinst, Benjamin Tahirovic, is nog niet van de partij. Dat geldt ook voor onder anderen Geronimo Rulli, Devyne Rensch, Kenneth Taylor, Steven Bergwijn en Brian Brobbey. Zij melden zich wegens interlandverplichtingen aan het einde van het afgelopen seizoen na het weekend weer in Amsterdam. Dat betekent dat Steijn in zijn opstelling voor zijn eerste wedstrijd als hoofdtrainer van de Amsterdammers een plekje heeft ingeruimd voor een aantal Jong Ajax-spelers. Zo hebben Tristan Gooijer, Max de Waal én Mika Godts een basisplaats. Ook Anass Salah-Eddine verschijnt aan de aftrap.

De ontmoeting met FC Den Bosch begint om 13.00 uur en is live te bekijken op de kanalen van Ziggo Sport.