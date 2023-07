'Dit is voor Feyenoord zo’n gemiste kans, het kon echt een geweldige aankondiging zijn'

Feyenoord heeft vlak na het oefenduel met PEC Zwolle de komt van Thomas Beelen wereldkundig gemaakt. Dit gebeurde via de gebruikelijke kanalen, met een saaie foto in de kleedkamer. Dit had veel leuker gekund, zegt host Stan Timmerman in de nieuwste FCUpdate Podcast. "Waarom hebben ze hem niet laten invallen met een Feyenoord-shirt, of op de bank laten zitten bij Feyenoord? Dat zou uniek geweest zijn."

Beluister hieronder de nieuwste FCUpdate Podcast over Feyenoord, maar ook over Ajax, PSV, Juventus en nog veel meer.