'Doelman die in 4,5 jaar nooit doorbrak bij Ajax wekt belangstelling van Bayern München'

Bayern München heeft Dominik Kotarski in beeld om het keepersgilde te komen versterken, zo meldt de Duitse journalist Florian Plettenburg maandagavond. Kotarski stond in het verleden 4,5 jaar onder contract bij Ajax, maar wist daar nooit door te breken.

Dat Der Rekordmeister bij Kotarski uitkomt is opvallend te noemen, want de Kroatische doelman wist bij Ajax nooit te breken en vertrok vorig seizoen bij HNK Gorica ook al na één maand. PAOK Saloniki nam het voor twee miljoen euro over en in Griekenland is Kotarski eerste doelman geworden. Met zijn optredens daar heeft hij de beleidsbepalers va Bayern München overtuigd, want die zijn onder de indruk van de kwalitieten van de 23-jarige doelman.

Daarom is Kotarski bij de Duitse topclub op de radar gekomen om het keepersgilde te versterken. Yann Sommer, de tweede keeper van Bayern maar vorig seizoen door de blessure van Neuer de eerste doelman, lijkt de Alianz Arena te gaan verlaten. De club zoekt een geschikte opvolger voor de Zwitser en daarvoor is Kotarski in beeld.

De oud-Ajacied is overigens niet de enige doelman die in de belangstelling staat van Bayern München, want volgens Sky Sports is ook Thomas Strakosha in beeld. De 28-jarige doelman heeft meer ervaring dan Kotarski, want de Albaniër kwam langdurig uit voor Lazio en speelt sinds vorige zomer bij Brentford.