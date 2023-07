Dusan Tadic pakt vliegtuig om deal rond te maken en laat Besiktas beteuterd achter

Dusan Tadic zet zijn carrière hoogstwaarschijnlijk voort bij Fenerbahçe. De bij Ajax vertrokken aanvaller is al per vliegtuig onderweg naar Istanboel om de deal rond te maken. Besiktas was ook in de race om de handtekening van Tadic, maar lijkt mis te grijpen.

Fenerbahçe deelt laat op de zaterdagavond een foto van een in een net pak gehesen Tadic die in een vliegtuig zit. "Hij komt naar Istanboel om onderhandelingen met onze club te voeren", schrijft de club daarbij.

Besiktas bevestigde deze zaterdag bij monde van vice-president Emre Kocadag interesse te hebben in Tadic. Fabrizio Romano onthulde enkele uren later dat ook Al-Khaleej de 34-jarige aanvaller wil vastleggen. In Saudi-Arabië ligt een contract voor twee seizoenen klaar voor Tadic.

Zowel Besiktas als Al-Khaleej lijkt de komst van Tadic echter te kunnen vergeten. Fenerbahçe gaat zich, als de voortekenen niet bedriegen, met de routinier versterken. De Turkse club trok eerder deze week Sebastian Szymanski aan, die ook de mogelijkheid had om langer bij Feyenoord te blijven.

Het contract van Tadic bij Ajax werd vrijdag ontbonden. Een verschil van inzicht over het transferbeleid lag ten grondslag aan de breuk. Waar Tadic wilde dat de selectie na een teleurstellend verlopen seizoen flink versterkt zou worden, houden de Amsterdammers de hand vooralsnog op de knip. Tot nu toe werden alleen Branco van den Boomen en Benjamin Tahirovic gehaald.