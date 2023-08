Erik ten Hag stapt middenin wedstrijd het veld op, grijpt in en voert lang gesprek

De vriendschappelijke wedstrijd tussen Manchester United en Borussia Dortmund (2-3) heeft voor Omari Forson slechts 36 minuten geduurd. De negentienjarige middenvelder kreeg een kans in de basis, maar werd nog voor rust door trainer Erik ten Hag naar de kant gehaald.

Forson maakte in de 29ste minuut een trappende beweging naar Julian Ryerson en kreeg het vervolgens aan de stok met Karim Adeyimi. De boze tiener moest gekalmeerd worden door teamgenoten Christian Eriksen en Scott McTominay, terwijl Ten Hag binnen de lijnen stapte om zich ermee te bemoeien.

Artikel gaat verder onder video

Tegelijkertijd instrueerde Ten Hag Antony om zich klaar te maken voor een invalbeurt. Enkele minuten later werd de zichtbaar teleurgestelde Forson vervangen. Het talent werd op weg naar de bank tegengehouden door de Nederlandse trainer, die hem lang toesprak alvorens hem toestemming te geven zijn weg te vervolgen.

"Als er een VAR was geweest, dan was hij van het veld gestuurd. Hij speelde een goede wedstrijd. De tegenstander irriteerde hem. Dat is iets waar hij mee moet leren omgaan in plaats van het heft in eigen te handen nemen", verklaarde Ten Hag de vroege wissel na afloop.