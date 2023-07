Ex-spits van Ajax kan na mislukt avontuur aan de slag bij Fortuna Sittard

Kaj Sierhuis keert mogelijk terug in de Eredivisie. De aanvaller heeft zijn woord gegeven aan Fortuna Sittard-trainer Danny Buijs en diens assistent Adrie Poldervaart, met wie hij eerder succesvol samenwerkte bij FC Groningen. Dat schrijft De Telegraaf zondag.

Fortuna Sittard moet nog wel een akkoord bereiken met Stade Reims, de club van Sierhuis. De Limburgers willen de spits definitief overnemen. Sierhuis heeft een contract tot de zomer van 2024 bij Stade Reims en kan volgens Voetbal International voor drie jaar tekenen in Sittard.

Sierhuis speelt sinds januari 2020 bij Stade Reims. Hij kwam toen voor vier miljoen euro over van Ajax. Sierhuis speelde drie wedstrijden voor het eerste elftal van Ajax en 41 voor Jong Ajax. In de tweede helft van het seizoen 2018/19 werd hij verhuurd aan FC Groningen,

Sindsdien speelde Sierhuis in totaal 47 wedstrijden voor Stade Reims, waarin hij slechts 3 doelpunten maakte. Wel moet aangetekend worden dat hij in 37 van de 47 wedstrijden als invaller het veld op kwam. In totaal speelde hij 1200 minuten voor Stade Reims, ofwel een gemiddelde van ruim 25 minuten per wedstrijd. De Franse club verhuurde hem in het seizoen 2021/22 aan Heracles Almelo.