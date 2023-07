Nieuwe club mengt zich in strijd om handtekening van Dusan Tadic

Dusan Tadic kan na zijn vertrek bij Ajax zijn carrière voortzetten in Saudi-Arabië. De 34-jarige aanvaller staat volgens Fabrizio Romano in de belangstelling van Al-Khaleej. Bij die club ligt een contract voor twee seizoenen voor hem klaar.

Meerdere clubs jagen volgens Romano op de handtekening van Tadic. Besiktas is een van de clubs die hoopt op de komst van de voormalig Ajax-captain. Emre Kocadag, de vice-president van de Turkse grootmacht, bevestigde zaterdag dat er contact is met Tadic. Fenerbahçe heeft naar verluidt ook oren naar een samenwerking met de aanvaller.

Het contract van Tadic bij Ajax werd vrijdag ontbonden. Een verschil van inzicht over het transferbeleid lag ten grondslag aan de breuk. Waar Tadic wilde dat de selectie na een teleurstellend verlopen seizoen flink versterkt zou worden, houden de Amsterdammers de hand vooralsnog op de knip. Tot nu toe werden alleen Branco van den Boomen en Benjamin Tahirovic gehaald.

"Het besluit om de club te verlaten is een hele lastige geweest. Ik denk echter dat dit het goede moment is, ik heb het gevoel dat het niet alleen voor mij maar ook het beste voor de club is om een nieuwe start te maken", lichtte Tadic zijn vertrek bij Ajax toe.