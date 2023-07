Dusan Tadic kan na Ajax-vertrek razendsnel meerjarig contract tekenen

Dusan Tadic kan zijn carrière voortzetten bij Besiktas. Emre Kocadag heeft bevestigd dat de Turkse grootmacht werk maakt van zijn komst. Er zijn echter ook andere clubs die jagen op de handtekening van de bij Ajax vertrokken aanvaller, waarschuwt de vice-president van Besiktas.

Tadic wordt door Turkse media al geruime tijd in verband gebracht met een overgang naar Besiktas. De Turkse interesse is zaterdag bevestigd door Kocadag. "Tadic is een heel grote ster. Het klopt dat er contact is, maar we weten dat er meer clubs in Europa zijn die hem willen hebben. Wij zijn daar één van", aldus de vice-president.

Bij Besiktas ligt naar verluidt een meerjarig contract met een jaarsalaris van ruim drie miljoen euro klaar voor Tadic. Fenerbahçe is naar verluidt ook geïnteresseerd in de diensten van Tadic, die door de ontbinding van zijn contract bij Ajax transfervrij is.

Op de website van Ajax lichtte de linkspoot vrijdag zijn vertrek toe. "Het besluit om de club te verlaten is een hele lastige geweest. Ik denk echter dat dit het goede moment is, ik heb het gevoel dat het niet alleen voor mij maar ook het beste voor de club is om een nieuwe start te maken", zei hij.