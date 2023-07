Familie Timber viert feest met groot Engels spandoek, maar ziet één taalfout over het hoofd

De familie Timber heeft een voorschot genomen op de transfer van Jurriën Timber naar Arsenal. Shamier Timber, de oudere broer van de Ajax-verdediger, deelde zondag via Instagram Stories een levensgrote afbeelding van Jurriën Timber in een shirt van de Engelse grootmacht. Een taalfout in de begeleidende tekst op het doek leidt ondertussen op social media tot hilariteit.

Op het doek valt de volgende tekst te lezen: ‘Jurriën’s Goodbey party! See you in the streets of London’, oftewel: ‘Jurriën’s afscheidsfeest! Zie je in de straten van Londen.’ De juiste Engelse vertaling van afscheidsfeest is echter niet ‘goodbey party’ maar ‘goodbye party’. Shamier Timber heeft de Instagram Story inmiddels overigens alweer verwijderd.

De transfer van Timber van Ajax naar Arsenal is nog maar een kwestie van tijd. De verdediger werd vrijdag al medisch gekeurd door de Engelse grootmacht en zal naar verwachting aankomende week gepresenteerd worden in het Emirates Stadium. Arsenal betaalt Ajax maximaal 45 miljoen euro voor de diensten van Timber.