'Feyenoord gaat zich melden bij speler met uitstekende doelpuntenstatistieken uit Mexicaanse competitie'

Volgens het doorgaans goed ingelichte Koinc Sport gaat Feyenoord zich melden bij Diego Valdés. Het medium schrijft dat de regerend landskampioen van de Eredivisie geïnteresseerd is in de verrichtingen van de aanvallende middenvelder van CF América. Valdés wordt in de Mexicaanse competitie gezien als een van de beste spelers.

De 29-jarige Chileen speelt sinds januari 2022 voor América, maar is nu al uitgegroeid tot een onmisbare schakel. Valdés maakte in zestig wedstrijden liefst twintig doelpunten. De middenvelder ligt nog tot eind 2024 vast bij de Mexicaanse club, waardoor Feyenoord de portemonnee zal moeten trekken willen ze zaken doen.

Valdés vertrok zoals gezegd in januari 2022 naar América. Destijds verruilde hij competitiegenoot Santos Laguna voor ruim tien en een half miljoen euro. FootballTransfers verwacht dat de 29-jarige speler momenteel een transferwaarde van ruim vier miljoen euro heeft.

Feyenoord is nog altijd opzoek naar enkele aanvallende kwaliteitsinjecties. De kampioen van Nederland deed eerder zaken met onder meer Ramiz Zerrouki, Thomas van den Belt, Thomas Beelen en Yankuba Minteh. Om het elftal Champions League-klaar te maken zullen er nog wat spelers bij moeten komen. Valdés is van nature een aanvallende middenvelder, maar kan ook uit de voeten op de rechtervleugel.