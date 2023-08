'Feyenoord moet nog geduld hebben voor Ivanusec; langdurig contract ligt wel al klaar'

Feyenoord is druk bezig om Luka Ivanusec zo snel mogelijk naar Rotterdam te halen. Arne Slot ziet de mogelijke aanwinst liever vandaag dan morgen neerstrijken in De Kuip, maar lijkt nog even geduld te moeten hebben. Dinamo Zagreb laat de sterkhouder momenteel niet zomaar vertrekken.

Volgens het doorgaans goed ingevoerde 1908.nl richt men zich bij de Kroaten eerst op de tweede voorronde van de Champions League. Daarin wacht aanstaande woensdag (20.00 uur) een wedstrijd tegen FC Astana. Het heenduel werd al met 4-0 gewonnen door Dinamo. Ivanusec had met drie doelpunten een groot aandeel in die overwinning. Mocht Dinamo de tweede voorronde overleven, dan speelt de club sowieso in een Europees hoofdtoernooi.

Artikel gaat verder onder video

Dinamo wil echter dolgraag naar de Champions League en speelt in de mogelijke volgende ronde tegen AEK Athene. Feyenoord wil daar niet op zitten wachten en klopte meerdere keren met een bod aan in de hoofdstad van Kroatië. Dinamo wil meewerken als er een vaste transfersom van 8,5 miljoen euro op tafel wordt gelegd. Volgens 1908.nl heeft Feyenoord een bod van 8,3 miljoen euro gedaan. Daarop werd nog niet gereageerd door Dinamo.

Het is de verwachting dat Dinamo en Feyenoord elkaar donderdag, na de wedstrijd tegen Astana, weer zullen spreken. Zodoende kan Slot blijven hopen dat hij Ivanusec voor het begin van de Eredivisie in De Kuip heeft. Daar ligt naar verluidt een vijfjarig contract klaar voor de veertienvoudig international van Kroatië. Ivanusec speelt al sinds de zomer van 2019 in het shirt van Dinamo en heeft nog een contract tot medio 2026.