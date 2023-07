Feyenoord onderhandelt keihard over Geertruida: 'Zo'n directeur is Te Kloese niet'

Feyenoord is niet van plan om mee te werken aan het vertrek van Lutsharel Geertruida. De verdediger staat in de nadrukkelijke belangstelling van RB Leipzig, maar de Rotterdammers geven voorlopig nul op rekest. Alleen voor de absolute hoofdprijs, naar verluidt een bedrag van zo’n veertig miljoen euro, zou hij mogen vertrekken.

Met die update komt Feyenoord-watcher Marcel van der Kraan in de Kick-Off-podcast. “Feyenoord gaat er nog niet eens op in”, zei de journalist over het bod van RB Leipzig op Geertruida, dat zo’n twintig miljoen euro zou behelzen. Dat komt mede omdat Ajacied Jurriën Timber voor meer dan veertig miljoen euro naar Arsenal gaat. “En hij is geen basisspeler bij Oranje en Geertruida wel.”

Die houding heeft ook te maken met de bedragen die RB Leipzig al ontving in deze transferwindow. Er werd al voor 130 miljoen euro aan spelers verkocht met Dominik Szoboszlai en Christopher Nkunku en daar komt met Joško Gvardiol vermoedelijk nog eens een bedrag van honderd miljoen euro bij. “Dus denkt Feyenoord: moeten wij Geertruida voor de helft van Timber verkopen? Feyenoord gaat er niet eens op in. Hij heeft drie maanden geleden bijgetekend. Hij is meer salaris gaan verdienen en behoort tot de best betaalde spelers van Feyenoord. Dus ze gaan er niet op in.”

Ook de constructie om hem te beloven volgend jaar mee te werken aan een transfer als hij komend seizoen nog bij Feyenoord blijft, ziet Van der Kraan niet snel gebeuren in De Kuip. “Zo’n directeur is Dennis te Kloese niet”, stelt Van der Kraan over de suggestie, die ze bij Ajax de laatste jaren vaak hebben gedaan. “Ook omdat er inflatie is op de voetbalmarkt. Iedereen had gedacht dat er wel een plafond zou zijn, maar alle prijzen gaan door het dak. En Feyenoord voelt zich sterk omdat het contract net verlengd is.”