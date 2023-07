'Feyenoord pakt door en meldt zich met miljoenenbod bij Dinamo Zagreb'

Feyenoord heeft zich volgens 1908.nl officieel bij Dinamo Zagreb gemeld door Luka Ivanusec. De aanbieding vanuit De Kuip zat er al een tijdje aan te komen, maar is volgens het doorgaans goed ingevoerde medium nu ingediend. Het zou gaan om een bod van zeven miljoen euro.

De interesse van Feyenoord in Ivanusec is geen geheim. De veertienvoudig international van Kroatië staat al langere tijd op het verlanglijstje van de Rotterdammers. De multifunctionele speler wordt gezien als ideale versterking voor de ploeg van trainer Arne Slot. Ivanusec kan namelijk als centrale middenvelder, aanvallende middenvelder, rechtsbuiten en linksbuiten uit de voeten.

Artikel gaat verder onder video

Feyenoord heeft in eerste instantie dus zeven miljoen euro geboden, maar het is duidelijk dat Dinamo meer wil zien. Volgens 1908.nl is het gat tussen beide partijen echter te overbruggen en heeft de speler zelf zijn zinnen gezet op een transfer naar De Kuip. Ivanusec ligt momenteel nog tot medio 2026 vast in Zagreb. De 24-jarige Ivanusec staat vanaf 2019 onder contract bij Dinamo.