Feyenoord zwaait overbodige verdediger na twee optredens in hoofdmacht definitief uit

Denzel Hall laat Feyenoord achter zich voor een avontuur bij sc Heerenveen. De 22-jarige rechtsback heeft maandagmiddag zijn handtekening gezet onder een contract voor vier seizoenen. Hij gaat in het Abe Lenstra Stadion spelen met rugnummer 2 en wordt gezien als vervanger van Milan van Ewijk.

Van Ewijk verliet Heerenveen vorige week voor het Engelse Coventry City. "Na het vertrek van Milan hebben we snel kunnen doorschakelen. Denzel is een rechter vleugelverdediger maar kan ook op andere posities in de verdediging uit de voeten. Het is een speler met veel snelheid en drive. Bovendien wil hij graag in zichzelf investeren om hier een betere voetballer te worden. We denken dat hij zich hier de komende seizoenen uitstekend verder kan ontwikkelen", aldus algemeen directeur Ferry de Haan op de website.

Artikel gaat verder onder video

Hall speelde jarenlang in de jeugdopleiding van Feyenoord. Hij was daar tussen 2008 en 2021 te vinden en verdiende uiteindelijk de stap naar het eerste elftal. Uiteindelijk speelde hij twee wedstrijden in de hoofdmacht, maar een echte doorbraak in De Kuip zat er niet in. Daarom verhuurde Feyenoord de verdediger vorig seizoen aan ADO Den Haag. In de Keuken Kampioen Divisie kwam Hall tot 32 competitieduels namens de Hagenaars. Nu krijgt hij in Friesland de kans om zich in de Eredivisie te kunnen laten gelden.

De geboren Rotterdammer is de tweede aanwinst van Heerenveen. Eerder werd middenvelder Charlie Webster al op huurbasis overgenomen van Chelsea. Inmiddels zijn er wel al de nodige spelers vertrokken bij de club. Naast Van Ewijk trokken ook Rami Al-Hajj, Jeffrey Bruma, Timo Zaal, Rami Kaib, Joost van Aken en Xavier Mous de deur van het Abe Lenstra Stadion achter zich dicht. Antoine Colassin en Sydney van Hooijdonk verlieten de club eveneens. Zij werden vorig seizoen gehuurd van Anderlecht en Bologna.