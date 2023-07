Florian Plettenberg maakt nieuwe details van huurdeal Xavi Simons bekend

De transfersoap rond Xavi Simons komt volgens Florian Plettenberg spoedig tot een einde. De twintigjarige middenvelder van PSV maakt woensdag via Paris Saint-Germain FC de overstap naar RB Leipzig, zo meldt de gerenommeerde Duitse journalist. Het gaat om een huurtransfer, zonder koopoptie.

Er is de afgelopen dagen veel gezegd en geschreven over Simons. De aanvallende middenvelder verliet zondag het trainingskamp van PSV om zijn transfer naar Paris Saint-Germain af te ronden. Kort daarna kwam ook naar buiten dat Simons meteen wordt doorverhuurd aan Leipzig. De Oranje-international reist volgens Philipp Hinze van Sky Sport deze dinsdag af naar Oost-Duitsland om de transfer af te ronden.

Over de huurconstructie is nu ook meer duidelijk. Diverse media schreven de voorbije dagen dat in de huurdeal tussen Paris Saint-Germain en Leipzig mogelijk een koopoptie zou worden opgenomen. Dat is volgens Plettenberg niet het geval. Een definitieve overgang in 2024 wordt door hem echter niet bij voorbaat uitgesloten. Daarvoor zullen de clubs dan wel opnieuw om tafel moeten gaan.

Simons gaat voor zes miljoen euro de overstap van PSV naar Paris Saint-Germain maken. Volgens L'Équipe steekt de middenvelder een derde van de transfersom, twee miljoen euro, in eigen zak.