'Fortuna wil beoogde vervanger van Milan van Ewijk wegkapen bij Feyenoord en Heerenveen aftroeven'

De kans is groot dat Feyenoord-verdediger Denzel Hall aankomend seizoen opnieuw niet gaat spelen voor de Rotterdammers. De 22-jarige rechtsback staat momenteel concreet in de belangstelling van Fortuna Sittard, dat volgens 1908.nl werk wil maken van de Rotterdammer. Dat zou betekenen dat Heerenveen buiten de boot valt en opnieuw op zoek moet naar een vervanger van de naar Coventry City vertrekkende Milan van Ewijk.

Er speelt deze zomer al meer rondom Hall. In eerste instantie werd Heerenveen genoemd als nieuwe eindbestemming. De Friezen waren al nadrukkelijk bezig met het vertrek van sterkhouder Milan van Ewijk en zagen in de Feyenoord-rechtsback een uitstekende vervanger. Nu Van Ewijk daadwerkelijk gaat vertrekken omdat hij een akkoord heeft bereikt met Coventry, lijkt Heerenveen alsnog buiten de boot te vallen.

Artikel gaat verder onder video

Dat komt omdat Fortuna, in tegenstelling tot Heerenveen, wél een bod heeft geplaatst op Hall. Feyenoord ziet hierdoor een transfervergoeding tegemoet, waardoor de deal aantrekkelijk lijkt voor de landskampioen. Bij de Limburgers is op dit moment alleen Ivo Pinto beschikbaar als linksback.

Hall brak tot nooit door in het eerste van Feyenoord, maar speelde wel twee officiële wedstrijden. Afgelopen seizoen mocht de verdediger vlieguren maken in de Keuken Kampioen Divisie bij ADO Den Haag. Daar speelde hij 35 officiële wedstrijden en wist daarin één keer te scoren. Gedurende deze voorbereiding ziet het er naar uit dat Hall niet in de plannen voorkomt van Arne Slot. Hij speelde in de openingswedstrijd tegen PEC Zwolle een helft mee, terwijl hij in de andere oefenpotten niet eens geselecteerd werd.