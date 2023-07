Giménez beleeft absolute horrorwedstrijd en laat frustraties de vrije loop

Mexico heeft de groepsfase van de Gold Cup afgesloten met een verrassende nederlaag. Qatar stuntte door met 0-1 te winnen, waardoor beide landen doorstoten uit Groep B. Voor Edson Álvarez en Santiago Giménez werd het een wedstrijd om snel te vergeten.

De spelers van Ajax en Feyenoord hadden een basisplek in het Levi's Stadium in Santa Clara (Californië). Ook Barcelona-verdediger Julián Araujo, wiens naam bij Feyenoord wordt genoemd, had een basisplaats. Met name voor Giménez vormde de wedstrijd een kans om zich te bewijzen, nadat hij in de eerste twee wedstrijden inviel. In de nacht van donderdag op vrijdag wist hij tegen Haïti (1-3 zege) al wel te scoren als invaller.

Tegen Qatar ging het niet zoals gehoopt. In de negende minuut kreeg Giménez zijn voet net niet goed tegen de bal na een lage voorzet van Luis Chávez en ook daarna bleven de Mexicaanse aanvallen vruchteloos. Aan de overzijde kopte Hazem Shehata na 26 minuten raak, al leek de inzet wel houdbaar voor doelman Guillermo Ochoa. In de tegenaanval dwong Giménez doelman Meshaal Barsham tot een redding na een kopbal.

Edson Álvarez waagde na een vrije trap vanaf de linkerflank eveneens een kopbal, maar die inzet zeilde over. In de blessuretijd van de eerste helft belandde een indraaiend schot van Carlos Rodríguez bij de tweede paal, waar Giménez niet voor de verlossing kon zorgen. Zijn allergrootste kans miste de Feyenoord-spits na 51 minuten, toen hij van dichtbij op keeper Barsham stuitte. Álvarez kopte even later naast de paal.

© ProShots

De frustraties namen toe bij Giménez, die een tik uitdeelde aan een tegenstander en daarvoor werd bestraft met een gele kaart. Halverwege de tweede helft miste de aanvaller nóg een goede kans, door voorlangs te schieten en ook voor Álvarez werd het er niet beter op, want de Ajacied kopte op de lat. In de zevende minuut van de tien minuten durende blessuretijd kopte Giménez naast uit een hoekschop en dus bleef Qatar overeind.

De balans was na negentig minuten veelzeggend: 25 doelpogingen tegenover 1, 76 procent balbezit tegenover 24 procent en 1,25 Expected Goals tegenover 0,06. Beide ploegen gaan door naar de kwartfinale. Mexico is dankzij de eerdere twee zeges de groepswinnaar en zal de runner-up van Groep C treffen; voor Qatar wacht een wedstrijd tegen de winnaar van Groep C.

Een samenvatting van Mexico - Qatar is te bekijken op YouTube.