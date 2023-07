De wedstrijd tussen FC Twente en Hammarby IF in de tweede voorronde van de Conference League werd donderdagavond ontsierd door een massale vechtpartij die na het laatste fluitsignaal op de tribune ontstond. Op beelden die rondgaan op social media is te zien dat een ineengedoken, weerloze fan meerdere harde klappen krijgt. Aangenomen wordt dat het slachtoffer een supporter van de Zweedse club is.

Twente - Hammerby

Knettergek deze voetbalwereld pic.twitter.com/b93CzzRRZh — Ger lennips (@gerlennips) July 27, 2023